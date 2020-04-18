Руководство Ирана разрешило некоторым предприятиям возобновить работу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Ирана разрешило некоторым предприятиям Тегерана и близлежащих городов возобновить работу после нескольких недель карантина, направленного на сдерживание одной из самых больших вспышек COVID-19 на Ближнем Востоке, сообщает AP News.

В то же время тренажерные залы, рестораны, торговые центры и городской рынок Тегерана останутся закрытыми. Святыни и мечети также по-прежнему недоступны для посетителей. Остался в силе и запрет на публичные собрания. Не работают школы и университеты. Вместе с тем вновь открылись правительственные учреждения. Треть их сотрудников работают дома.

Ранее со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана стало известно, что жертвами коронавирусной инфекции в этой стране за прошедшие сутки стали 73 пациента медучреждений. Общее число погибших от COVID-19 с 19 февраля достигло 5 031. Полностью выздоровели 55 987 пациентов. Состояние 3 513 заразившихся коронавирусом остается тяжелым. К настоящему времени в Иране проведено 330 137 тестов на COVID-19.-0-