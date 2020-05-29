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29 мая 2020, 11:46

Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства концерна

Фото DPA
Фото DPA

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий авиаконцерн Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Особый вариант банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами, имеет явные преимущества над государственной помощью, пояснил представитель наблюдательного совета Lufthansa в интервью журналу Focus. Такое банкротство, к примеру, позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В итоге лишиться работы могут не около 10 тыс. человек, а гораздо больше.

"Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем", - цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Lufthansa, по собственным оценкам авиаконцерна, несет убытки в размере 1 млн евро в час. Это означает, что резервы на сумму 4 млрд евро будут израсходованы уже осенью. Поэтому банкротство при сохранении контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa 27 мая отверг условия предоставления государственного пакета помощи. Согласно сообщениям, это было вызвано требованием комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, чтобы немецкий авиаконцерн в обмен на госпомощь уступил конкурентам права на взлет и посадку самолетов.-0-

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