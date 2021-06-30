Руководство Суэцкого канала договорилось с владельцем судна Ever Given о компенсации в размере $540 млн

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Суэцкого канала пришло к соглашению с компанией-владельцем застрявшего в марте поперек русла контейнеровоза Ever Given, что она выплатит $540 млн в качестве компенсации за причиненный водной артерии ущерб. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, подписано принципиальное соглашение, включающее, в частности, отказ сторон от каких-либо жалоб. Другие подробности пока не приводятся.

23 июня глава водной артерии Усама Рабиа заявил, что руководство Суэцкого канала достигло с владельцем Ever Given соглашения, которое устраивает обе стороны.

Напомним, 23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала: из-за сильного ветра и песчаной бури изменило курс и уперлось носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходивших судов растянулась почти до Индии.

Изначально правление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае канал согласился уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.

Судно, на которое был наложен арест, стоит в районе Большого и Малого горьких озер между двумя отрезками канала. Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам, куда изначально был подан иск от имени администрации в связи с отказом владельца платить компенсацию, дважды по просьбе сторон переносил слушания в целях достижения ими мирового соглашения. Очередное заседание суда было запланировано на 4 июля.-0-