Руководство ТЭЦ-3 задержали по делу об аварии в Норильске

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов задержаны по делу о разливе более 21 тыс. кубометров дизельного топлива в Норильске. Об этом со ссылкой на информацию официального представителя СК РФ Светланы Петренко сообщает ТАСС.

По словам Светланы Петренко, в ходе расследования установлено, что резервуар хранения с 2018 года требовал капитального ремонта. В ноябре 2018 года резервуар без экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова. Акт утвердил директор предприятия Павел Смирнов. "Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться", - сообщила она.

"Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия). В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель СК.

Ранее СК предъявил обвинение по той же статье начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Он был заключен под стражу.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв.м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.-0-