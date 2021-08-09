Рыболовный траулер "Таманго" горит у берегов Норвегии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыболовный траулер "Таманго" с мурманскими моряками на борту загорелся в порту норвежского города Киркенес днем 8 августа. Экипаж в количестве 22 человек был эвакуирован, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В порту Киркенес произошел пожар на судне "Таманго". Экипаж из 22 человек (жители Мурманска) полностью эвакуирован на берег и размещен в гостевых домиках в порту. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По сообщениям норвежских СМИ, судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. В Норвегии "Таманго" проходил техническое обслуживание, после которого должен был выйти в очередной рейс.

Как сообщает телерадиокомпания NRK, пожарная служба Киркенеса прекратила тушение российского краболова и судно отогнали подальше от берега вечером 8 августа, а ночью с 8 на 9 августа на нем произошло несколько взрывов.

Жителям Киркенеса власти рекомендовали закрыть все окна и не находится без надобности на открытом воздухе из-за сильного дыма, который раздувает ветер на горящем судне.-0-