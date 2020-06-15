С 1 июля Египет полностью откроет авиасообщение

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15 июня 2020, 00:25

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил 14 июня на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба, передает ТАСС.

"Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля", - сказал он. Это решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

На первом этапе в полном объеме будут восстановлены полеты внутри страны, постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны. По словам министра, будут приняты все меры безопасности и предосторожности. В частности, на борту пассажирам будут давать только сухие завтраки и консервированные напитки.

Международный туризм пока запускается в трех провинциях - Южный Синай (где расположены курорты Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алям) и Матрух на Средиземном море.

Как сообщается, сертификаты безопасности получили 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования и могут функционировать с загрузкой в 50%. Всех туристов обяжут регулярно измерять температуру тела.

11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, имеющими невысокую степень заражения новым коронавирусом. Это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух.-0-

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