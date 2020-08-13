С 1 сентября большинство польских школ будет работать в очном режиме

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября после связанного с эпидемией COVID-19 перерыва большинство школ в Польше возобновит работу в традиционной форме. Об этом сообщает "Польское радио".

Министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский заявил, что в большинстве школ страны с 1 сентября занятия будут проводиться традиционным способом, но министерство берет в расчет также другие формы обучения: дистанционное и смешанное. Выбор формы будет обусловлен эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19, в регионе. В 19 регионах с наихудшей эпидситуацией, отмеченных на карте Польши желтым и красным цветами, директора могут, в частности, менять время начала занятий для разных классов или разделять классы на две группы: одна может посещать школу, а другая - заниматься удаленно.

"Нынешняя эпидемическая ситуация в Польше позволяет, чтобы в подавляющем большинстве школ, детских садов, яслей можно было восстановить стандартные занятия на основе прямого контакта учителя с учениками", - сказал министр.

Дариуш Пионтковский добавил, что если угроза эпидемии коронавируса в том или ином учреждении или в какой-то из частей Польши будет расти, директор школы может распорядиться о переходе на дистанционное либо смешанное обучение. Министр также в очередной раз отметил, что работа школы в режиме, отличном от стационарного обучения, всегда будет временным решением, так как в большинстве случаев дистанционное обучение менее эффективно, чем стационарное. По его словам, дистанционное обучение было введено в польских школах как экстренное решение на время эпидемии, как попытка найти способ, чтобы ученик не терял связи со школой.

По последним данным, в Польше подтверждено 52,9 тыс. случаев заражения COVID-19, с момента вспышки скончался 1 821 человек.-0-