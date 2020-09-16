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16 сентября 2020, 07:36

С 2021 года Барбадос официально станет республикой

Фото xorolik.livejournal.com
Фото xorolik.livejournal.com

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II с 2021 года не будет главой Барбадоса, остров официально станет республикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерал-губернатора Барбадоса Сандры Мэйсон на открытии осенней сессии местного парламента.

"Настало время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Жителям Барбадоса нужен собственный глава государства. Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости", - сказала Сандра Мэйсон.

Карибская страна получила независимость в 1966 году. Барбадос - независимое государство в составе Содружества, которое возглавляет Великобритания. Главой является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. На острове проживают более 287 тыс. человек.-0-

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