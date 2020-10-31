С 3 ноября Австрия уходит на карантин

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии с 3 ноября до начала декабря вводят карантин, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. В рамках карантина будет действовать ограничение на выход людей из дома с 20:00 по 06:00. Об этом 31 октября сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Со вторника и по конец ноября в Австрии вводится второй локдаун", - проинформировал Курц на пресс-конференции в Вене. - Необходимо ввести ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще. Разумеется, можно будет ходить на работу, помогать другим людям или прогуляться. Конкретно это значит, что нельзя ходить в гости, то есть выходить из дома между 20:00 и 06:00, чтобы встречаться с другими людьми. Это нужно, потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных.

С 3 ноября предприятия общественного питания закроются для приема гостей и будут работать только на доставку блюд. Выходить на улицу в ночные часы с 20:00 по 06:00 можно будет только на неотложную работу, для помощи нуждающимся людям, на прогулки, за продуктами, во избежание угрозы жизни.

Запрещается проведение массовых мероприятий. Отели не будут принимать постояльцев-туристов. Профессиональные спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Старшие классы школ и университеты будут переведены на дистанционное обучение. Закроются танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры, оперы, кинотеатры. В торговых точках будет ограничено число покупателей. На рабочих местах будет предписано носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

В Австрии в октябре 2020 года ежесуточный прирост инфицированных установил абсолютный антирекорд и превысил 5 тыс. человек.-0-