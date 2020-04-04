С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:28 COVID-19: Берлин обвинил США в "пиратском" захвате масок В мире
15:23 Саудовская Аравия опровергла слова Путина о причинах развала сделки ОПЕК+ В мире
15:19 Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира Спорт
14:54 ГрГУ им. Янки Купалы открывает четыре новые специальности и увеличивает план набора Общество
14:30 Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены В мире
14:28 Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому Общество
14:19 При взрыве в Орехово-Зуеве обрушились квартиры с пятого по третий этажи В мире
14:18 ФОТОФАКТ: В Витебске на вокзалах используют мобильные тепловизоры Регионы
14:12 В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19 Регионы
14:12 Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы В мире
14:05 Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве В мире
13:49 С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе В мире
13:34 Марзалюк: слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции Общество
13:20 Около 80% звонков на прямую линию Сивака касались вопросов ЖКХ Регионы
13:20 КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен Общество
13:19 Доллар и евро подешевели на торгах 4 апреля, российский рубль подорожал Экономика
13:15 Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае Общество
13:12 Более 80% белорусов считают проблему переработки отходов актуальной - опрос Общество
13:07 Российский эксперт рассказал об опасностях домашней самоизоляции В мире
13:03 Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты Общество
12:51 Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности Общество
12:50 Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту Происшествия
12:34 Профессор БГУ Елена Довгань назначена спецдокладчиком ООН Общество
12:32 В Бресте повышенный спрос на продавцов, поваров, водителей и строителей Регионы
12:23 ФОТОФАКТ: Троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами Регионы
12:21 Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак Регионы
12:07 До +15°С ожидается в Беларуси 5 апреля Общество
12:07 ФОТОФАКТ: В Китае почтили память жертв COVID-19 В мире
11:57 В пунктах пропуска ГРТ растет количество оформленных по бестранзитной технологии грузовиков Регионы
11:39 В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом В мире
Все новости
Все новости
В мире
04 апреля 2020, 13:49

С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
Новости темы "Распространение коронавируса"
Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому
ФОТОФАКТ: В Витебске на вокзалах используют мобильные тепловизоры

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько времени население Германии готово терпеть ограничения, вызванные борьбой против пандемии коронавируса, как долго выдержит их немецкая экономика? Депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво. Особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения, пишет Deutsche Welle.

По словам Марко Бушмана, власти уже сейчас должны напряженно работать над поиском приемлемых с медицинской точки зрения решений, которые позволили бы ослабить и в конце концов отменить локдаун. Необходимо взвесить, "в какой мере можно пойти на риск ради хотя бы частичного возвращения к нормальному состоянию".

Четких перспектив для населения и бизнеса требует финансовый эксперт входящей в правительственную коалицию консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Ханс Михельбах. Такие перспективы необходимы, чтобы страна могла подготовиться к структурному запуску экономической деятельности.

Некоторые влиятельные политики в Германии даже предлагают уже конкретные сроки. Глава объединения представителей среднего и малого бизнеса (MIT) Карстен Линнеман считает, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами - с понедельника, 20 апреля.

Известный в Германии вирусолог Александер Кекуле тоже считает, что с медицинской точки зрения к первым послаблениям можно будет приступить уже после Пасхи. В то же время председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, еще недавно критиковавший особо жесткие карантинные меры, теперь полагает, что, к примеру, школы вновь откроются лишь в мае.

В этой набирающей силу дискуссии о "стратегиях выхода" правительство ФРГ пока не участвует. "Мы находимся лишь в начальной стадии пандемии и не имеем права преждевременно отменять необходимые меры", - заявляет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Руководство страны ориентируется при этом, в частности, на весьма четкий статистический критерий. Оно считает, что подготовка к первым послаблениям может начаться лишь после того, как число инфицированных коронавирусом будет удваиваться не чаще, чем один раз в десять дней. Пока же это происходит примерно каждые пять дней.

В Италии, больше всех пострадавшей от пандемии COVID-19, рост числа инфицированных замедляется. Тем не менее призывов к отмене поистине драконовских мер, на которые пришлось пойти властям, пока почти не слышно.

Испания, занимающая в Европе второе место по числу заболевших, на первую половину апреля даже ужесточила ограничительные меры. Покидать свои дома разрешено только тем, чья работа является жизненно необходимой, заявили власти. "Так нельзя! Правительство с нами даже не посоветовалось", - возмущается Антонио Гараменди, президент предпринимательского объединения CEOE. Паралич экономики грозит массовой безработицей и социальным кризисом, предупреждает он.

Ни о каком возвращении к нормальной жизни не идет пока речь и в Австрии. Наоборот, теперь правительство предписывает покупателям в супермаркетах носить маски. Венская газета Die Presse не исключает, что некоторые подобные нормы будут действовать около года, хотя "тот аварийный режим, в котором страна находится в настоящий момент, она, естественно, столь долго не выдержит".

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании Марк Рютте и Борис Джонсон первоначально придерживались концепции коллективного иммунитета или иммунитета толпы. Она предполагает отказ от широкомасштабных карантинных мер в надежде на то, что основная часть населения сравнительно быстро заразится, но легко перенесет заболевание и выработает при этом необходимый иммунитет. Так что ставка первоначально была сделана только на изоляцию или самоизоляцию представителей групп риска - пожилых и хронически больных. Поэтому в этих странах довольно долго, к примеру, не закрывали школы. За такую политику оба правительства подверглись жесткой критике. После этого Нидерланды и Великобритания поменяли курс и прибегли к карантинным мерам и ограничениям. Именно потому, что это произошло довольно поздно, их отмены пока никто особо не требует.

Совершенно особый случай в Европе, да и не только, представляет собой Швеция. В этой скандинавской стране практически все время продолжалась нормальная жизнь, точнее говоря - относительно нормальная. Предприятия общественного питания продолжают работать, большинство школ не закрывалось. Шведское правительство разве что запретило посещать родственников в домах престарелых. В остальном же оно продолжает полагаться на сознательность жителей страны в условиях пандемии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Германия Европа эпидемия
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images COVID-19: Берлин обвинил США в "пиратском" захвате масок
Фото из архива AP Саудовская Аравия опровергла слова Путина о причинах развала сделки ОПЕК+
Фото из социальных сетей Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены
Фото regnum.ru При взрыве в Орехово-Зуеве обрушились квартиры с пятого по третий этажи
Фото regnum.ru Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы
Фото ТАСС Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля
В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме до 2 млн т
Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому
Топ-новости
Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира
КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен
В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19
Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Марзалюк: слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции
Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак
Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков
Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах
Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены
В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом
Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав
Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир
В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.