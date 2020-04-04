С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько времени население Германии готово терпеть ограничения, вызванные борьбой против пандемии коронавируса, как долго выдержит их немецкая экономика? Депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво. Особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения, пишет Deutsche Welle.

По словам Марко Бушмана, власти уже сейчас должны напряженно работать над поиском приемлемых с медицинской точки зрения решений, которые позволили бы ослабить и в конце концов отменить локдаун. Необходимо взвесить, "в какой мере можно пойти на риск ради хотя бы частичного возвращения к нормальному состоянию".

Четких перспектив для населения и бизнеса требует финансовый эксперт входящей в правительственную коалицию консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Ханс Михельбах. Такие перспективы необходимы, чтобы страна могла подготовиться к структурному запуску экономической деятельности.

Некоторые влиятельные политики в Германии даже предлагают уже конкретные сроки. Глава объединения представителей среднего и малого бизнеса (MIT) Карстен Линнеман считает, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами - с понедельника, 20 апреля.

Известный в Германии вирусолог Александер Кекуле тоже считает, что с медицинской точки зрения к первым послаблениям можно будет приступить уже после Пасхи. В то же время председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, еще недавно критиковавший особо жесткие карантинные меры, теперь полагает, что, к примеру, школы вновь откроются лишь в мае.

В этой набирающей силу дискуссии о "стратегиях выхода" правительство ФРГ пока не участвует. "Мы находимся лишь в начальной стадии пандемии и не имеем права преждевременно отменять необходимые меры", - заявляет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Руководство страны ориентируется при этом, в частности, на весьма четкий статистический критерий. Оно считает, что подготовка к первым послаблениям может начаться лишь после того, как число инфицированных коронавирусом будет удваиваться не чаще, чем один раз в десять дней. Пока же это происходит примерно каждые пять дней.

В Италии, больше всех пострадавшей от пандемии COVID-19, рост числа инфицированных замедляется. Тем не менее призывов к отмене поистине драконовских мер, на которые пришлось пойти властям, пока почти не слышно.

Испания, занимающая в Европе второе место по числу заболевших, на первую половину апреля даже ужесточила ограничительные меры. Покидать свои дома разрешено только тем, чья работа является жизненно необходимой, заявили власти. "Так нельзя! Правительство с нами даже не посоветовалось", - возмущается Антонио Гараменди, президент предпринимательского объединения CEOE. Паралич экономики грозит массовой безработицей и социальным кризисом, предупреждает он.

Ни о каком возвращении к нормальной жизни не идет пока речь и в Австрии. Наоборот, теперь правительство предписывает покупателям в супермаркетах носить маски. Венская газета Die Presse не исключает, что некоторые подобные нормы будут действовать около года, хотя "тот аварийный режим, в котором страна находится в настоящий момент, она, естественно, столь долго не выдержит".

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании Марк Рютте и Борис Джонсон первоначально придерживались концепции коллективного иммунитета или иммунитета толпы. Она предполагает отказ от широкомасштабных карантинных мер в надежде на то, что основная часть населения сравнительно быстро заразится, но легко перенесет заболевание и выработает при этом необходимый иммунитет. Так что ставка первоначально была сделана только на изоляцию или самоизоляцию представителей групп риска - пожилых и хронически больных. Поэтому в этих странах довольно долго, к примеру, не закрывали школы. За такую политику оба правительства подверглись жесткой критике. После этого Нидерланды и Великобритания поменяли курс и прибегли к карантинным мерам и ограничениям. Именно потому, что это произошло довольно поздно, их отмены пока никто особо не требует.

Совершенно особый случай в Европе, да и не только, представляет собой Швеция. В этой скандинавской стране практически все время продолжалась нормальная жизнь, точнее говоря - относительно нормальная. Предприятия общественного питания продолжают работать, большинство школ не закрывалось. Шведское правительство разве что запретило посещать родственников в домах престарелых. В остальном же оно продолжает полагаться на сознательность жителей страны в условиях пандемии.-0-