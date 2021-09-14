С космодрома Байконур стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса. Примерно через 9 минут "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет около 3,5 ч. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Данный пуск стал сотым для разгонного блока "Фрегат".

Это второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 322.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года.

Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.-0-