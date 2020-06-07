С места разлива топлива под Норильском собрали на утилизацию 11,5 тыс. кубометров грунта

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение суток с места, где под Норильском 29 мая разлилось из поврежденной цистерны более 21 тыс. кубометров дизельного топлива, извлекли и вывезли для утилизации 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта. Всего же 22 тыс. кв.м грунта обработали сорбентом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем во все предыдущие дни. Извлечено и вывезено на утилизацию 11,5 тыс. кубометров грунтов, зараженных, загрязненных нефтепродуктами", - сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Помимо этого, спасатели собрали за прошедшие сутки с загрязненного участка территории 853 кубометра водонефтяной смеси. Всего же нефтепродуктами было загрязнено более 1,7 тыс. кубометров воды.

Также ТАСС сообщает, что резервуар №5, из которого произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, демонтируют в этом году в процессе расследования. "Что касается бака №5, чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего), потребуется демонтаж бака", - отметил вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала компании Николай Уткин.

Как сообщалось, ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. Однако, по данным СК, разлилось более 21 тыс. т топлива на площади около 350 кв.м. Дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности в реку Далдыкан. 3 июня был введен режим ЧС федерального уровня.-0-