С начала эскалации в Нагорном Карабахе погибли более 100 человек, включая мирных граждан

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста человек погибли, десятки получили ранения с начала эскалации напряженности в зоне нагорнокарабахского конфликта, свидетельствуют данные ТАСС.

Генпрокуратура Азербайджана сегодня сообщила о гибели 16 и ранении 55 азербайджанских гражданских лиц с начала эскалации конфликта. "В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами территорий с плотным проживанием мирного азербайджанского населения к настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным ведомства, также нанесен серьезный ущерб 163 жилым домам, 36 гражданским объектам. "В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в боевых условиях следственно-оперативные мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.

Армянская сторона с начала ведения боевых действий потеряла 104 человека (по данным на 30 сентября). По информации единого информационного центра Армении, 23 человека погибли за минувшие сутки.

Фото Объединенного инфоцентра

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что военные действия в Нагорном Карабахе сегодня утром активно возобновились, в результате действий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбиты три вертолета ВВС Азербайджана. По его словам боевые действия по всей линии соприкосновения ожесточаются.

В свою очередь Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о сбитых вертолетах ВВС Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-