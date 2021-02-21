С оторвавшейся льдины в Таганрогском заливе спасли 21 человека

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 человека спасли с оторвавшейся льдины в Таганрогском заливе, среди них были 11 несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Вечером 20 февраля в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России поступило сообщение: в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина, на которой около 20 человек. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб установили, что люди находятся на расстоянии до 50 м от берега и движутся в сторону Таганрогского порта.

Через час спасательная операция была закончена. С помощью катера на воздушной подушке "Марс - 700" людей доставили на берег.

Как добавили в администрации Таганрога, во время спасательной операции от очевидца поступила информация об аналогичном инциденте в районе Приморского парка. Там на льдине оказались около 10 человек. Вернуться на берег жителям города помог охранник парка.

В медицинской помощи никто не нуждался.-0-