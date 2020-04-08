С уважением к врачам: итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрельский номер журнала Vogue Italia впервые в своей истории выйдет с абсолютно белой обложкой. Таким образом издание хочет выразить уважение врачам и медсестрам, которые в борьбе с коронавирусом рискуют своей жизнью, сообщается в Instagram-аккаунте журнала.

Изображение обложки разместили в официальном Instagram журнала. "Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было вызвано не отсутствием подходящих фотографий, а совсем наоборот. Мы сделали такой выбор, потому что белый означает много вещей одновременно. Белый - это прежде всего уважение. Белый - это перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый - это цвет униформы, которую носят те, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу", - написала редакция Vogue Italia. Также в редакции отметили, что белый - это чистый титульный лист новой истории, которая вот-вот начнется.

Выход номера намечен на 10 апреля.

Италия стала центром крупнейшей вспышки COVID-19 в Европе. По последним данным, там зарегистрировано более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, свыше 17 тыс. человек скончались.-0-