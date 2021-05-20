С затонувшей лодки у берегов Сан-Диего спасли 10 человек

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, 10 удалось спасти с потерпевшей крушение лодки у берегов Сан-Диего (штат Калифорния, США) в районе Ла-Хойя. Об этом со ссылкой на информацию местного отделения телеканала Fox News сообщает ТАСС.

Потерпевшие были доставлены на берег, восемь человек отправили в больницу.

Инцидент произошел около 5.30 по местному времени. Пограничный патруль сообщил спасателям Сан-Диего о нахождении людей в воде. В затонувшей лодке было порядка 15-18 человек. По информации местных властей, судно, предположительно, использовалось торговцами людьми.-0-