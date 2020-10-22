Саад Харири назначен премьер-министром Ливана

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ливана Мишель Аун назначил Саада Харири премьер-министром страны и поручил ему сформировать новый состав правительства, сообщает Reuters.

Ранее Саад Харири заручился поддержкой большинства парламентариев.

На посту главы правительства Сааду Харири предстоит принять ряд решений для преодоления самого серьезного кризиса в Ливане со времен гражданской войны 1975-1990 годов. Новому правительству придется бороться с банковским и валютным кризисом, ростом бедности, вспышкой COVID-19, а также последствиями взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли почти 200 человек и был нанесен ущерб на миллиарды долларов.-0-