Садоводческое ЭКСПО-2019 начало работу в Китае

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пекинская международная садоводческая выставка ЭКСПО-2019 открылась 28 апреля в китайской столице. Она продлится до 7 октября под лозунгом "Живи с зеленью, живи лучше". Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным оргкомитета ЭКСПО, экспозиция выставки занимает 960 га. В мероприятии принимают участие 86 стран и 24 международные организации, которые представят свои знания, традиции и инновации в сфере садово-парковой культуры. На территории выставки растут более 220 тыс. деревьев и кустарников, много цветов.

Как отметил генеральный секретарь Международного бюро выставок Винсенте Лоссерталес, ЭКСПО "будет содействовать социально-экономическому развитию и оптимизации региональной инфраструктуры", "повысит качественный уровень жизни человечества путем внедрения новейших технологий и инноваций".

На ЭКСПО-2019 представлены лучшие образцы мирового садоводства на 100 выставочных площадках.

На ЭКСПО пройдут тематические конференции, международные соревнования. Каждая из стран представит национальную специфику.-0-