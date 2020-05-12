Самая пожилая жительница Испании вылечилась от коронавируса

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая пожилая жительница Испании, 113-летняя Мария Браньяс, излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Последние 20 лет Мария Браньяс проживает в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот на востоке Испании. За это время она ни разу серьезно не болела, также она не страдает хроническими заболеваниями.

Родилась Мария Браньяс 4 марта 1907 года в Сан-Франциско (США), куда ее отец, испанский журналист, приехал на работу. У Марии трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. Последний раз родные навещали Марию в день ее 113-летия.

По данным на 12 мая, в стране зафиксировано более 228 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, около 27 тыс. человек умерли.-0-