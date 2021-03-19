Самия Хасан Сулуху вступила в должность президента Танзании

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самия Хасан Сулуху, занимавшая пост вице-президента, вступила в должность шестого по счету президента Танзании после смерти главы государства Джона Магуфули, сообщает танзанийская газета The Citizen.

Торжественная церемония прошла в 10.00 по местному времени в официальной резиденции президентов Танзании в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Самия Сулуху стала первой женщиной на посту главы государства за всю историю страны.

Пятый президент Танзании Джон Магуфули скончался 17 марта на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе.

Согласно Конституции Танзании, вступившая в должность главы государства 61-летняя Самия Сулуху сможет находиться на этом посту до истечения всего срока действия мандата - до конца 2025 года.

Самия Хасан Сулуху родилась на острове Занзибар, где в 2000 году начала свою политическую карьеру после избрания в местный парламент. В 2015 году Джон Магуфули выбрал ее в качестве вице-президента на состоявшихся тогда президентских выборах в Танзании.-0-