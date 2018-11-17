Саммит АТЭС открылся в Папуа - Новой Гвинее

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открылся в Порт-Морсби, столице Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает ТАСС.

Это государство, которое делит одноименный остров с Индонезией, впервые принимает у себя столь представительный международный форум.

Лидеры и высокопоставленные чиновники 21 страны обсудят ключевые вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона: обеспечение устойчивого роста, развитие торговли в новых условиях, связанных с торговой политикой, проводимой, в частности, президентом США Дональдом Трампом, тенденциями к протекционизму. Особое внимание будет уделено теме содействия развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого всеобъемлющего экономического роста.

Кроме того, будет проведена сессия с участием руководителей стран форума островных государств Тихого океана.

Итогом двухдневных дискуссий станет принятие декларации.-0-