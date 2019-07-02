Саммит ЕС не назначил кандидатуру нового главы Европарламента

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит ЕС не назначил кандидатуру нового председателя Европарламента, оставив выбор за депутатами ЕП нового созыва, которые начали 2 июля первую сессию в Страсбурге. Сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Лидеры ЕС только рекомендовали отдать председательство в первые 2,5 года фракции социалистов, а на следующие 2,5 года - христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП).

"Решение об именах должен принимать Европарламент. Мы, однако, считаем, что первый срок должен отойти к социалистам, второй - к христианским демократам. Тем не менее этот вопрос должны решать депутаты ЕП", - сказал он.

Избранный на общеевропейских выборах 23-26 июня Европарламент нового созыва начал 2 июля свою первую сессию. Изначально он должен был уже 2 июля избрать своего нового спикера, но из-за проблем на саммите ЕС в Брюсселе голосование было перенесено на 3 июля.

Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты "Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал глава Евросовета Дональд Туск.

Теперь все эти кандидатуры должен одобрить новый состав Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября.-0-