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20 июля 2020, 21:27

Саммит ЕС подготовил компромиссный проект фонда восстановления после пандемии

Шарль Мишель. Фото theguardian.com
Шарль Мишель. Фото theguardian.com
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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель направил всем лидерам стран Евросоюза финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии и выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения. Об этом Шарль Мишель заявил, выйдя к журналистам сегодня по завершении двусторонних консультацией перед пленарной сессией четвертого дня саммита ЕС, сообщает ТАСС.

"Я сейчас направлю всем лидерам свои новые предложения, которые стали результатом наших интенсивных консультаций. Нам предстоят тяжелые переговоры, но я убежден, что соглашение возможно", - заявил Шарль Мишель. Он не раскрыл деталей этих предложений, которые еще должны быть единогласно утверждены всеми странами на пленарном заседании саммита.

По информации перекрестных источников в делегациях ЕС, компромиссные предложения предполагают оставить без изменения объем фонда в 750 млрд евро, но сократить количество денег, которое будет выдаваться из него странам ЕС безвозмездно. Грантовая составляющая уменьшена с 500 млрд евро до 390 млрд евро. Соответственно, еще 360 млрд евро будут предоставлены в виде льготных кредитов.

Согласно изначальному проекту Еврокомиссии, все 750 млрд евро внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС должны быть привлечены Евросоюзом в виде кредитов у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством выплатить их до конца 2056 года.

Помимо структуры фонда, еще один проблемный вопрос - это введение юридически прописанного условия соблюдения странами ЕС принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) для того, чтобы получать деньги из европейской казны. Против этого выступают Польша, Венгрия и ряд других стран Восточной Европы.

Саммит ЕС продолжается с утра пятницы, 17 июля, и может установить абсолютный рекорд длительности европейской встречи на высшем уровне. На данный момент самый долгий в истории ЕС саммит был в Ницце (Франция) с 7 по 11 декабря 2000 года. Тогда лидеры еще только 15 стран обсуждали масштабную реформу базовых документов сообщества, готовясь к приему сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы, который состоялся в мае 2004 года.-0-

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