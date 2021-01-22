Саммит ЕС признал возможность нового ограничения необязательных поездок внутри Евросоюза

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран - членов Евросоюза признали возможность нового ограничения несущественных поездок внутри сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что будет необходимо принять дополнительные меры, чтобы ограничить необязательные поездки. И в ближайшие дни и недели мы будем работать над этой идеей", - сказал Шарль Мишель.

Он заявил, что границы Евросоюза в условиях пандемии коронавируса должны оставаться открытыми, однако несущественные поездки необходимо строго ограничить.

"Что касается поездок из третьих стран (не входящих в ЕС. - Прим. ТАСС), мы попросим всех делать тест до отправления", - подчеркнул глава Евросовета, не уточняя, с какого момента это нововведение начнет действовать.

Подводя итоги обсуждения темы трансграничного перемещения, Шарль Мишель отметил: "Вакцинация имеет решающее значение, но чтобы она дала результат, мы должны прилагать максимальные усилия, чтобы сдерживать распространение вируса".

Он также обратил внимание на то, что страны - члены Евросоюза должны согласовать сертификаты о вакцинации по медицинским причинам. Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к вопросу применения этих сертификатов необходимо подходить очень осторожно. О конкретных сроках принятия сертификатов о вакцинации лидеры ЕС не сообщили.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах Евросоюза стартовала в конце декабря 2020 года - начале января. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.-0-