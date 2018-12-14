Саммит ЕС продлил санкции против России на полгода

14 декабря, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС приняли на проходящем в Брюсселе саммите решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений", - сказал он.

Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.

Саммит ЕС принял отдельное заявление по ситуации в Азовском море. В документе говорится, что Евросовет выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море. Призывы к введению в этом контексте санкций со стороны Польши, стран Балтии и Великобритании не нашли поддержки у остальных государств Евросоюза.

Как сообщалось, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Украина утверждает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. В пресс-центре Командования ВМС Украины сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. В связи с инцидентом 28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Украинские власти также ограничили въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.-0-