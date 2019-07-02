Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

2 июля, Брюссель /БЕЛТА-ТАСС/. Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.
Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля - главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард - главы Европейского центробанка.-0-
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