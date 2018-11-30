Саммит G20 открывается в Аргентине

30 ноября, Буэнос-Айрес /БЕЛТА - ТАСС/. Саммит лидеров стран "Группы двадцати" открывается сегодня в столице Аргентины Буэнос-Айресе и завершится 1 декабря.

Среди приоритетных тем на саммите определены инфраструктура для развития и устойчивое будущее в продовольственной сфере. Тем не менее, самыми сложными вопросами в ходе обсуждения, как ожидается, станут изменение климата, пошлины на сталь и миграция.

На саммите лидеры стран "двадцатки" проведут десятки двусторонних встреч. В частности, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее главный экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу заявил, что если на встрече не будет заключена торговая сделка, то США могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму около $267 млрд.

К обеспечению порядка в дни саммита будут привлечены около 22 тыс. сотрудников аргентинских правоохранительных органов. Закрытыми для автомобилей и прохожих будут зоны возле выставочного центра Costa Salguero, где пройдет саммит, и отелей, в которых проживают члены делегаций. Одним из источников проблем для аргентинских властей могут стать акции протеста. Уже получено несколько заявок на проведение манифестаций. Власти обратились обратились к общественным и политическим движением с просьбой провести их мирно.-0-