Саммит глав США и КНДР может состояться в ближайшее время

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что намерен провести с президентом США Дональдом Трампом второй саммит по денуклеаризации для достижения результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.

Встреча глав КНР и КНДР состоялась на этой неделе в ходе четвертого за последние 10 месяцев визита Ким Чен Ына в Китай. Высказывая готовность в любое время встретиться с Дональдом Трампом, Ким Чен Ын предупредил, что КНДР может пойти по новому пути, если США не ослабят санкции и не обеспечат гарантии безопасности. В то же время в США настаивают на том, что сначала КНДР должна продемонстрировать свою приверженность отказу от ядерного оружия.

Как информирует агентство "Синьхуа", Си Цзиньпин поддержал дальнейший диалог между КНДР и США.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. Переговоры между КНДР и США на тему денуклеаризации зашли в тупик из-за разногласий по поводу того, какая сторона должна идти на уступки первой.-0-