Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прошедшем саммите ООН по мерам в области изменения климата 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Еще 70 государств обещали расширить свои национальные планы уже к следующему году, сообщает Служба новостей ООН.

В частности, Франция заявила, что не будет вести торговлю со странами, которые не соблюдают Парижское соглашение. Германия будет добиваться "углеродного нейтралитета" к 2050 году. 12 стран обещали внести средства в Зеленый климатический фонд. Великобритания до 2025 года выделит на борьбу с изменением климата дополнительно 11,6 млрд фунтов стерлингов. Индия обещала к 2022 году увеличить производство энергии из возобновляемых источников до 175 ГВт, а в дальнейшем - и до 450 ГВт. Китай сократит ежегодные выбросы парниковых газов на 12 млрд т. Европейский союз выделит четверть своего следующего бюджета на борьбу с изменением климата. Пакистан обязался в ближайшие пять лет высадить 10 млрд деревьев. 87 крупных частных компаний (в их числе Burberry, Danone, Ericsson, Electrolux, IKEA и Nestle) с совокупным капиталом в $2,3 трлн взяли на себя обязательство сократить выбросы и ограничить ущерб, наносимый природе. Около 130 частных банков обещали придерживаться в своей работе положений Парижского соглашения по климату.

Помимо этого, Франция и Новая Зеландия объявили о запрете на разработку новых нефтяных и газовых месторождений на своих территориях. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг расширит географию своей деятельности, связанной с ограничением производства угля, до 30 стран. В США благодаря его усилиям уже закрыты 297 из 530 угольных предприятий. В Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии и Словакии также будут постепенно отказываться от угольной промышленности. Республика Корея объявила о закрытии четырех угольных электростанций, еще шесть будут закрыты к 2022 году.

"Вы выполнили поставленную задачу и помогли придать импульс борьбе с изменением климата, укрепить сотрудничество и наметить более высокие цели, но впереди еще долгий путь", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, закрывая форум.

Многие страны и организации взяли на себя дополнительные финансовые обязательства. Генеральный секретарь поблагодарил всех участников форума, но призвал не останавливаться на достигнутом. "Нам нужно больше конкретных планов, мы ждем еще большей целеустремленности от стран и от частного сектора, - сказал он. - Мы хотим, чтобы финансовые институты - как государственные, так и частные - раз и навсегда сделали выбор в пользу зеленой экономики".

Организация Объединенных Наций, как заявил глава ООН, будет способствовать выполнению всех взятых участниками саммита обязательств. Следующий полный отчет ООН на эту тему будет представлен в Чили на 25-й Конференции по климату, которая пройдет в декабре 2019 года.

В климатическом саммите приняли участие представители 195 стран мира. Они представили свои планы по защите климата на ближайшие годы, связанные с заключенным в 2015 году Парижским соглашением по климату. Основная его цель - не допустить глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.-0-