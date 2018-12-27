Самодельная бомба взорвалась возле собора в Афинах

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали при взрыве самодельной бомбы, заложенной возле католического собора св. Дионисия Ареопагита в Афинах, сообщает греческая газета Ekathimerini.

Подозрительную металлическую коробку обнаружили работники собора и сообщили о ней в полицию. На место прибыли полицейские, во время осмотра коробки бомба взорвалась. Офицер полиции госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Также при взрыве пострадал еще один человек - сотрудник церкви, он получил незначительные травмы.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в престижном афинском районе Колонаки. Уточняется, что звонка, предупреждающего о заложенном взрывном устройстве, не поступало.

Сотрудники контртеррористического подразделения оцепили район происшествия, ведется расследование.

Как сообщалось ранее, 17 декабря возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин взорвалась бомба. Данных о связи этих двух происшествий пока не поступало.-0-