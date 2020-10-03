Самодельное взрывное устройство обнаружили в поезде в ФРГ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самодельное взрывное устройство было обнаружено в ночь на 3 октября в стоявшем в депо поезде в Кельне, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Бомбу, спрятанную в картонном ящике, в одном из вагонов регионального поезда обнаружила уборщица. Прибывшие на место полицейские просканировали ящик и подтвердили наличие в нем взрывного устройства. Оно было на месте обезврежено специалистами. Состав прибыл в Кельн из города Гуммерсбах (оба - федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Устройство было начинено в том числе болтами и иголками и, по предварительным данным, было готово к применению. Следствие ведет группа по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам. Правоохранители проверили все 27 поездов, стоявших в депо.

Пока неизвестно, идет ли речь о неудавшемся теракте или лишь об угрозе и, например, попытке шантажа. Также неясно, когда именно в вагоне оставили взрывное устройство.-0-