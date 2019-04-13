Самодельный самолет упал на Кубани

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный легкомоторный самолет СП-30 произвел жесткую посадку в Краснодарском крае. Авария произошла на поле у хутора Столяров, сообщает телеканал
Пострадал пилот. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в центральную районную больницу. Мужчина находится в травматологическом отделении, у него диагностировали ушиб грудной клетки и повреждение голеностопа.
Самолет упал между хуторами Романчуков и Стукановский в Отрадненском районе. Причиной ЧП стала неисправность закрылок. Самолет был самодельным, инцидент произошел во время пробного полета после сборки.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.-0-
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