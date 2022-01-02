Самой пожилой в мире женщине Канэ Танака исполнилось 119 лет

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японка Канэ Танака, признанная в Книге рекордов Гиннесса самой пожилой женщиной в мире, сегодня отмечает 119-летие, сообщает агентство Kyodo.

Японка родилась 2 января 1903 года. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Канэ Танака всю жизнь проработала в старинном магазине по продаже рисовых лепешек. После выхода на пенсию в 1970-е несколько раз выезжала в США.

С 2005 года женщина находится в доме престарелых в префектуре Фукуока и из-за антиковидных ограничений практически не может встречаться со своими родственниками. Канэ Танака рано встает, любит играть в реверси и другие настольные игры и не отказывает себе в сладком.

В возрасте 103 лет японке удалили раковую опухоль, с тех пор другие серьезные недуги ее не беспокоили.

По официальным данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня.-0-