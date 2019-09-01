Самолет Air Canada экстренно сел в Японии

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском аэропорту Нарита сегодня совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Canada, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство
По информации Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Боинг 787 канадской авиакомпании совершал полет по маршруту Шанхай - Ванкувер. Однако в пути на лобовом стекле самолета образовалась трещина, поэтому пилоты решили совершить экстренную посадку в Японии.
На борту находились 299 пассажиров и членов экипажа, никто из них в результате инцидента не пострадал.-0-