Самолет Air Canada попал в турбулентность - пострадали 35 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 35 человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпания Air Canada, сообщил телеканал CBS .

Boeing 777-200 летел из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады самолет попал в зону турбулентности и вынужденно приземлился в аэропорту Гонолулу (Гавайи, США). На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили незначительные травмы.

В настоящее время пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.-0-