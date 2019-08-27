Самолет Air China загорелся в аэропорту Пекина при подготовке к рейсу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пекинском международном аэропорту Шоуду сегодня произошел пожар в багажном отсеке самолета авиакомпании Air China во время его подготовки к очередному рейсу, сообщает новостной портал Aeronautics .

Около 16.00 по местному времени из передней части фюзеляжа Airbus A330-300, который прибыл из Сингапура и готовился к следующему рейсу в Токио, повалил дым. К этому моменту уже началась посадка пассажиров. Хотя данные о нахождении их на борту в момент пожара противоречивые: Air China заявила, что "экипаж быстро предпринял противопожарные меры и эвакуировал пассажиров", а в аэропорту утверждают, что в самолете был только экипаж.

Ликвидацией пожара занимались аварийные службы. Причина возгорания пока неизвестна, авиакомпания ведет расследование.

Очевидцы делятся фотографиями и видео происшествия в социальных сетях. Судя по ним, повреждения фюзеляжа самолета серьезные и, возможно, приведут к списанию лайнера.-0-