Самолет Air France совершил вынужденную посадку в Иране

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан (Иран). Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал.

Ранее самолет исчез с радаров в небе Исфахана.

Лайнер совершал рейс Париж - Мумбаи. Причины экстренной посадки не называются.-0-