Самолет Air France совершил вынужденную посадку в Иране

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан (Иран). Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал.
Ранее самолет исчез с радаров в небе Исфахана.
Лайнер совершал рейс Париж - Мумбаи. Причины экстренной посадки не называются.-0-
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