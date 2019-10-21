Самолет American Airlines экстренно сел в Дублине из-за утечки чистящих средств

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет American Airlines, направлявшийся из Лондона в Филадельфию, экстренно сел в ирландском Дублине из-за утечки чистящих средств в кухонном отсеке, сообщает CNN .

Пассажиры рейса рассказали, что странный запах появился в салоне еще в лондонском аэропорту Хитроу. Самолет задержали почти на час. После взлета людям в салоне стало плохо. В итоге самолет посадили в Дублине. Здесь экипаж и пассажиров осмотрели медики.

"Два члена экипажа и один клиент были доставлены в больницу для обследования", проинформировали в American Airlines. В авиакомпании пообещали также разобраться в причинах инцидента.-0-