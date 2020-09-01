Самолет американских ВМС потерпел крушение, экипаж спасен

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВМС США потерпел крушение у берегов штата Вирджиния, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американских ВМС.

Крушение самолета Е-2 Hawkeye, который совершал тренировочный полет неподалеку от военной базы в Норфолке, произошло в понедельник вечером. К счастью, все четыре члена экипажа благополучно покинули лайнер и не получили серьезных повреждений, сообщил представитель ВМС США. В настоящее время специалисты проводят расследование причин аварии.-0-