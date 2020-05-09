Самолет Ан-2 разбился в Литве

Фото из Facebook-аккаунта полиции Литвы
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в Литве при крушении самолета Ан-2, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлию Самороковскую.
По ее информации, авиакатастрофа произошла сегодня на территории Вильнюсского района. "Медики констатировали смерть двух мужчин, находившихся на борту самолета", - сказала Юлия Самороковская.
Разбившийся Ан-2, по данным полиции, находился на учете в аэроклубе им. Дарюса и Гиренаса.-0-