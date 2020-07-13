Самолет Ан-2 разбился в Нижегородской области

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ан-2 упал и загорелся утром 13 июля в районе деревни Кистенево в Нижегородской области РФ. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу, сообщает ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, мужчина, пострадавший при крушении, получил ожоги 50% тела. Ему оказывается вся необходимая помощь.

По предварительным данным, крушение самолета Ан-2 произошло после того, как он задел линию электропередач, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота. Старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова уточнила, что упавший самолет, по предварительным данным, использовался для обработки полей.

На место происшествия выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора. "Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства", - добавила Майя Иванова.-0-