Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Португалии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту португальского города Бежа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"11 ноября самолет авиакомпании Air Astana Embraer 190 выполнял перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. Во время полета возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту, согласно процедурам безопасности. В 21:26 по времени Астаны (18:26 мск) авиалайнер благополучно приземлился в военном аэропорту города Бежа", - говорится в сообщении.

Пассажиров на борту самолета не было, так как он возвращался с технического обслуживания. "На авиалайнере будут проведены дополнительные технические проверки, после чего он вернется в Казахстан. Также будет проведено расследование по факту вынужденной посадки", - уточнили в пресс-службе.-0-