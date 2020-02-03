Самолет авиакомпании Air Canada почти 5 часов кружил над Мадридом перед экстренной посадкой

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Air Canada 3 февраля совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас из-за технических проблем. Перед этим ему пришлось почти 5 часов летать над воздушным пространством Мадрида, передает газета 20minutos.

Самолет не был оборудован системой экстренного сброса топлива, поэтому ему пришлось находиться в воздухе продолжительное время, чтобы сжечь горючее.

Проблема с самолетом Boeing 767, вылетевшим из Мадрида в Торонто в 14:33 по местному времени, обнаружилась почти сразу после взлета. Сообщается, что транспортное средство потеряло части шасси, которые попали в двигатель. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет приземлился без инцидентов. На борту находились около 130 человек.-0-

Аэропорт Мадрида возобновил работу после проверки на присутствие дронов Воздушная гавань приостанавливала работу из-за сведений о возможном присутствии беспилотников в зоне взлета рядом с аэропортом. За это время 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.