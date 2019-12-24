Самолет без крыльев и хвоста застрял под мостом

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии старый самолет застрял под мостом. Новость об инциденте опубликована в Twitter-аккаунте The Times of India.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Сам самолет плотно застрял между дорогой и эстакадой. Водителю грузовика удалось протащить нос самолета под мостом, он застрял центральной частью.

Сообщается, что происшествие случилось в индийском штате Западная Бенгалия неподалеку от города Дургапур.

Boeing B737 принадлежал почте Индии и был снят с эксплуатации в 2018 году. Его транспортировали из аэропорта Калькутты.-0-