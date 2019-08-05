Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии из-за задымления салона. Об этом сообщила газета
По ее информации, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. В аэропорту Валенсии борт встретили несколько пожарных машин.
Причины задымления пока не называются.
О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.-0-
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