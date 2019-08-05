Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии из-за задымления салона. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

По ее информации, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. В аэропорту Валенсии борт встретили несколько пожарных машин.

Причины задымления пока не называются.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.-0-