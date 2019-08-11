Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший чартерный рейс из города Брно в болгарский Бургас, из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в международном аэропорту Праги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем. Командир экипажа принял решение экстренно совершить посадку в Праге.
Посадка прошла в штатном режиме. Технические службы аэропорта определили, что причиной ЧП стала неисправность датчика. Прибор заменили, и самолет вылетел в Бургас.-0-
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