Самолет чилийских ВВС потерпел крушение на пути в Антарктиду

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет ВВС Чили потерпел крушение во время полета в направлении Антарктиды. Ведется поиск выживших, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чилийских ВВС.

Сообщается, что самолет Hercules C130 спустя 7 часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение. На борту лайнера находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. В понедельник в 16.55 (по местному времени) самолет вылетел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы, а примерно через 1 час 20 минут перестал выходить на связь. По данным чилийских ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

Сообщается также, что президент Чили Себастьян Пиньера направляется на базу ВВС в Сантьяго для мониторинга поисково-спасательной операции.-0-