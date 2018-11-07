Самолет индонезийской Lion Air ударился в мачту освещения

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air 7 ноября при вылете из города Бенгкулу врезался в мачту освещения, сообщает портал Detik. Никто из 143 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.
Boeing 737-900 во время движения задел левой частью крыла мачту освещения, в результате чего крыло частично деформировалось. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта, потом они улетели в Джакарту другим бортом. Причины инцидента пока неизвестны, они устанавливаются.
Lion Air занимает примерно 40% рынка авиаперевозок Индонезии, является вторым по величине лоукостером в Юго-Восточной Азии после малайзийской Air Asia.-0-
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