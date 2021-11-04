Самолет испанской компании Iberia совершил первый полет на биотопливе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая испанская авиакомпания Iberia и глобальная энергетическая компания Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном из отходов на нефтеперерабатывающем заводе Petronor. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Лайнер совершил полет по маршруту Мадрид - Бильбао (автономное сообщество Страна Басков). Рейс был выполнен на "одном из самых эффективных самолетов авиакомпании" Airbus A320neo, отмечается в пресс-релизе.

"Этот полет с низким уровнем выбросов углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности и привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 т", - добавили в Iberia.-0-