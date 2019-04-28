Самолет из Москвы не долетел до Парижа из-за ограничения полетов во Францию

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший 28 апреля первый рейс из Москвы (аэропорт Жуковский) в Париж, сел в Калуге из-за ограничения полетов между Францией и Москвой. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что пассажиры "Уральских авиалиний", купившие билеты на прямой рейс Москва - Париж, хотят подать в суд на авиакомпанию из-за пересадки в Калуге. В билетах было указано, что длительность полета по маршруту Москва - Париж - 3 часа 45 минут, а сведения о пересадке в Калуге отсутствовали.

В связи с тем, что полеты между Москвой и Францией ограничены, французские власти отказались выдать авиакомпании разрешение на полеты по этим направлениям. Для обеспечения рейса было принято решение выполнить его с посадкой в Калуге, для чего авиакомпания получила однократное разрешение от властей Франции.

Французские и российские авиационные власти имеют разные позиции в отношении статуса аэропорта Жуковский. Авиационные власти Франции считают аэропорт Жуковский четвертым аэропортом Москвы.-0-